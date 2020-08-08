زينة تطلب الدعاء لشقيقتها المريضة.. شاهد

رنا صلاح الدين - تعرضت نسرين رضا، شقيقة الفنانة المصرية زينة، لوعكة صحية حادة مؤخرا، نقلت على إثرها إلى إحدى المستشفيات الخاصة، وتم تشخيص حالتها على أنها نزييف بالمخ وقرر الأطباء نقلها للعناية المركزة.

الفنانة المصرية كشفت تطورات حالة شقيقتها الصحية، حيث نشرت مجموعة صور لها، على حسابها الخاص على موقع "انستجرام"، وكشفت أن شقيقتها ستخضع لعملية جراحية بالمخ للمرة الثانية.

زينة طلبت من جمهورها الدعاء لشقيقتها، بقولها:"ادعوا لاختي نسرين من فضلكم تاني عملية هاتعملها بكرة باذن الله في المخ بسبب نزيف المخ اللي جالها الطف بيها وبينا يارب".

الفنانة المصرية أضافت: "يارب اشفيها وعافيها وتقوم بالسلامة لي اولادها القمرات ولامها واخواتها يااااااااااارب".

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من ناحية أخرى كانت محكمة جنح العلمين، قضت في شهر يونيو الماضي، بمعاقبة شقيقة الفنانة زينة بالحبس مع الشغل لمدة 6 أشهر، لإدانتها بالتعدي على أحمد عز بالسب والقذف، داخل فندق بالساحل الشمالي، مع إلزامها بدفع كفالة 1000 جنيه لوقف تنفيذ الحكم.

كما شمل الحكم معاقبة شقيقها بغرامة قدرها 10 آلاف جنيه، مع إلزام كل منهما بدفع 10 آلاف جنيه واحد للفنان أحمد عز على سبيل التعويض المدني المؤقت.

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