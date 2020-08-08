أحمد شيبة يشعل حفل كامل العدد بالساحل الشمالي.. صور

رنا صلاح الدين - أقام رجل الأعمال هاني إلياس عدة حفلات بشاطيء "إيروس" بالساحل الشمالي، بحضور عدد من نجوم المجتمع والشباب.

الفنان أحمد شيبة أحيا حفلا غنائيا كبيرا، ضمن حفلات شاطئ "إيروس"، وقد رفع الحفل لافتة "كامل العدد".

الفنان المصري قدم خلال الحفل عدد كبير من اشهر أغانيه، وسط تفاعل شديد من الجمهور، والذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية معه.

يذكر أن أحمد شيبة كان قد أحيا عدة حفلات في أيام العيد ضمن حفلات الصيف، منها حفله بإحدى ‏قرى سيدى عبدالرحمن، وقدم الفنان خلال الحفل عددا كبيرا من أغانيه الشعبية المتميزة، أبرزها أغنية "آه لو لعبت ‏يازهر، ويعلم ربنا"، وغيرها.

وكان أحمد شيبة قد شارك في شهر رمضان الماضي بأغنية بمسلسل "الفتوة" للنجم ياسر جلال، ومي عمر، وأحمد صلاح حسني، وأحمد ‏خليل، ورياض الخولي، و‘نعام سالوسة، والأغنية من كلمات رضا المصري، وألحان حسين محمود، وتوزيع طه الحكيم‎.