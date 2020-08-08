ابنة علي ربيع تفاجئه على المسرح في أول ليالي عرض مسرحيته "صباحية مباركة يا عريس".. فيديو

رنا صلاح الدين - افتتح النجمان علي ربيع وأوس أوس، مسرحيتهما الجديدة "صباحية مباركة يا عريس"، يوم الخميس 6 أغسطس.

زوجة علي ربيع، السيدة ندى محمود، حرصت على الحضور لدعم زوجها، واصطحبت معها ابنتهما "مليكة".

واثناء قيام علي ربيع بتحية الجمهور بعد انتهاء العرض، فوجئ بدخول ابنته على المسرح، وهي تحمل باقة ورد حمراء لتهنئته، فقام احتضانها بسعادة شديدة.

زوجة ربيع نشرت مقطع فيديو لحظة دخول ابنتها على المسرح، وعلقت قائلة: "مليكه وهي بتقول لبابى مبروك على المسرحيه الجديده و بتقولوكوا مستنياكوااااا ترحووو تتفرجوااا معاها".

Advertisements

يذكر أن مسرحية "صباحية مباركة يا عريس" يتم عرضها أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع على مسرح جراند نايل تاور بجاردن ستي.

وتعد المسرحية من التجارب الهامة والكبيرة في المجال المسرحي، والتي تحتوي علي فصلين بهم إستعراضات غنائية.

فيما يتم بيع تذاكر المسرحية من خلال موقع تيكتس مارشية، أو من خلال شباك تذاكر مسرح جراند نايل تاور بجاردن ستي.

علي ربيع واوس اوس

مسرحية "صباحية مباركة"، من بطولة علي ربيع، و أوس أوس، وسليمان عيد، وطاهر أبوليلة، وحسام داغر، وأحمد سلطان، ونيفين التوني، وملك ياسر، ونيللي محمود، ومحمد مغاوري، ومحمد منصور،وصميدة، وجابر فراج، وهاني فاروق، وضحي نصرالدين، والاء علي، ونيرة عارف، وعلى المصري، ومصطفى ناجي، وهي من تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي، وديكور دكتور محمود سامي، وأشعار أيمن بهجت قمر، وألحان أحمد الموجي، تدريب غنائي دكتورة إيمان حسني، وإنتاج شركة وورك شوب للإنتاج الفني، وإخراج أشرف عبدالباقي.

علي ربيع واوس اوس