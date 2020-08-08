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رنا صلاح الدين - بدأ النجمان علي ربيع وأوس أوس، في عرض مسرحيتهم الجديدة "صباحية مباركة يا عريس"، وذلك بداية من الخميس 6 أغسطس، والتي سيتم عرضها أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع على مسرح جراند نايل تاور بجاردن ستي.
وتعد المسرحية من التجارب الهامة والكبيرة في المجال المسرحي، والتي تحتوي علي فصلين بهم إستعراضات غنائية.
فيما يتم بيع تذاكر المسرحية من خلال موقع تيكتس مارشية، أو من خلال شباك تذاكر مسرح جراند نايل تاور بجاردن ستي.
مسرحية "صباحية مباركة"، من بطولة علي ربيع، و أوس أوس، وسليمان عيد، وطاهر أبوليلة، وحسام داغر، وأحمد سلطان، ونيفين التوني، وملك ياسر، ونيللي محمود، ومحمد مغاوري، ومحمد منصور،وصميدة، وجابر فراج، وهاني فاروق، وضحي نصرالدين، والاء علي، ونيرة عارف، وعلى المصري، ومصطفى ناجي، وهي من تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي، وديكور دكتور محمود سامي، وأشعار أيمن بهجت قمر، وألحان أحمد الموجي، تدريب غنائي دكتورة إيمان حسني، وإنتاج شركة وورك شوب للإنتاج الفني، وإخراج أشرف عبدالباقي.
كانت هذه تفاصيل خبر وأوس أوس وعلي ربيع يفتتحان أولى ليالي مسرحية "صباحية مباركة يا عريس" بحضور جماهيري كبير.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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