شكرا لقرائتكم خبر عن شهيرة لـ"الخليج 365": محمود ياسين ميقدرش يشتغل دلوقتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة شهيرة، لـ"الخليج 365"، إن زوجها الفنان الكبير محمود ياسين لا يستطيع حاليا المشاركة في أى عمل فنى، خاصة أن معظم صناع الأعمال الفنية حاليا يصورون ما يقرب من 18 ساعة يوميا وأكثر، معلقة: "هذا لم يكن يحدث أيام جيلنا وكنا بنصور 8 ساعات فقط".

وكشفت الفنانة القديرة شهيرة عن الحالة الصحية لزوجها الفنان القدير محمود ياسين، قائلة في تصريحات سابقة إنه بخير ويتمتع بصحة جيدة و"زى الفل كمان"، على حد وصفها، و"نشكر ربنا على كل حال"، مضيفة: "الحمد لله أن حالته ثابتة على كدة، وما ينشر عن تدهور صحته ما هي إلا شائعات لا أساس لها من الصحة".

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وقدم الفنان محمود ياسين للدراما والسينما العديد من الأعمال الفنية الباقية، أشهرها الرصاصة لاتزال في جيبي، والجزيرة الجزء الأول وغيرها من عشرات الأعمال.

يذكر أن آخر عمل لمحمود ياسين كان فيلم "جدو حبيبي"، الذي شارك في بطولته مع أحمد فهمي وبشرى ولبنى عبد العزيز، وتم عرضه عام 2012.

ولد محمود ياسين بمدينة بورسعيد، وتخرج في كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1964 والتحق بالمسرح القومي قبلها بعام.