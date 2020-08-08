شكرا لقرائتكم خبر عن مؤلف "فى يوم وليلة" لـ أحمد رزق ينتهى من كتابة 20 حلقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى المؤلف مصطفى جمال هاشم من كتابة 20 حلقة من مسلسل "فى يوم وليلة"، للنجم أحمد رزق، المقرر انطلاق تصويره مطلع الشهر المقبل بعد انتهاء تعاقدات النجوم المشاركين فى العمل للمخرجة شيرين عادل، حيث يعقد صناع العمل جلسات عمللترشيح واختيار النجوم بجانب رزق، والعمل من إنتاج شركة سينرجى وتدور أحداثه فى 35 حلقة للعرض فى الموسم الشتوى.

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ويخوض أحمد رزق تجربة دراما الساسبنس والتشويق للمرة الثانية على التوالى بعدما قدمها فى مسلسله الأخير "بخط الإيد"، حيث يبتعد رزق مرة أخرى عن الكوميديا التى اشتهر بها فى معظم أعماله، ويعمل القائمون على "فى يوم وليلة" على وضع الخطوط العريضة على الموضوع والشخصيات قبل بدء عملية ترشيح الفنانين.

ويكرر أحمد رزق تجربته مع المخرجة شيرين عادل بعدما قدما سوياً مسلسل "بخط الايد" من نوعية الـ 45 حلقة والذى تم عرضهمطلع شهر يناير الماضى وشارك فى بطولته إيمان العاصى، سوسن بدر، ميرنا نور الدين، صفاء جلال، خالد كمال، محمدحاتم،محمد محمود، بالإضافة إلى يسرا اللوزى التى ظهرت كضيفة شرف وهو من تأليف هالة الزغندى.