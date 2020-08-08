"قومي بالسلامة".. صبري فواز ينشر صورة خلال تواجده في بيروت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الفنان صبري فواز صورة له، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهر "فواز" في الصورة من أحد الأماكن في بيروت قبل الانفجار، الذي وقع يوم الثلاثاء الماضي، وعلق :"قومي بالسلامة يا بيروت".

ويتواجد الفنان صبري فواز في بيروت لتصوير دوره في مسلسل أسود فاتح، بطولة هيفاء وهبي، وإخراج كريم العدل.

وطمأن فواز المصريين على حالته وحالة جميع المشاركين في العمل، عقب الانفجار، في فيديو له عبر حسابه على فيس بوك.