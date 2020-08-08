"مفيش نعيما".. أحمد سعد ينشر صورًا بـ"لوك" جديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: شارك المطرب أحمد سعد جمهوره بصور له، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام". وظهر "سعد" في الصور بـ"لوك" جديد، من أمام البحر، وعلق: "مفيش نعيما". وطرح أحمد سعد مؤخرًا، أغنية "100 حساب" مع مطرب المهرجانات حسن شاكوش، وهي من كلمات محمود خليفة وألحان أحمد سعد وتوزيع موسيقي إسلام شيبسي، وكانت الأغنية قد أثارت أزمة بين نقابة الموسيقيين وشركة "مزيكا" بسبب مشاركة حسن شاكوش بغنائها، وأجلت الشركة طرحها من قبل لحين توفيق أوضاعه.

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