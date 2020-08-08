صور| بـ"كاش مايوه".. ريهام أيمن تستمتع بالصيف على البحر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت الفنانة المعتزلة ريهام أيمن صورتين، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث ظهور لها. وظهرت ريهام أيمن في الصور بـ"كاش مايوه" وهي تستمتع بعطلتها الصيفية من أمام البحر. وتزوجت ريهام من الفنان شريف رمزي في 15 مايو 2015، وأنجبت "رمزي وليليا"، وكان آخر أعمالها مسلسل "العراف" للزعيم عادل إمام عام 2013.

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