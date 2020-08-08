فيديو وصور| هيدي كرم مع نجل شقيقتها: "الحب كله"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: شاركت الفنانة هيدي كرم جمهورها بصور ومقطع فيديو يجمعها بنجل شقيقتها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام". وظهرت هيدي في الفيديو وهي تلاعب الطفل الصغير داخل منزلها، وعلقت: "الحب كله ده". يذكر أن الفنانة هيدي كرم، تستعد لتصوير مشاهدها فى مسلسل" لؤلؤ" وهو تأليف زينب عزيز وإخراج محمد عبدالسلام وإنتاج شركة سينرجي، وأول بطولة مطلقة للفنانة مي عمر.

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