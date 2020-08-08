شكرا لقرائتكم خبر عن "هنعمل لخبطيطا".. عمر كمال وحسن شاكوش يطرحان أغنيتهما الجديدة الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد مطربا المهرجانات عمر كمال وحسن شاكوش لطرح أحدث أغنياتهما "هنعمل لخبطيطا"، والتي سيتم طرحها عبر يوتيوب، يوم الخميس المقبل، ومن المتوقع أن تحصد الملايين من المشاهدات بعد النجاحات التى حققها الثنائى خلال الفترة الأخيرة، وبالتحديد من خلال أغنيتى "بنت الجيران"و"عود البطل".

يشار إلى أن مطرب المهرجانات حسن شاكوش تعاون مع النجم أحمد سعد فى دويتو أغنية "100 حساب" مؤخرا، وهى من كلمات محمود خليفة وألحان أحمد سعد وتوزيع موسيقى إسلام شيبسى، وجاء توقف طرح الأغنية بسبب قرار نقابة المهن الموسيقية بعدم طرح شاكوش أى أغانى جديدة إلا بعد حل أزمته مع النقابة.

وطرح كل من حسن شاكوش وعمر كمال مؤخرا مهرجان جديد بعنوان "شوكلاتة سايحة جوة كيك"، على موقع "يوتيوب" وحقق الكليب بعد طرحه فى أقل من 24 ساعة مليون مشاهدة، وتعد هذه الأغنية التعاون الثانى بينهما بعد أغنيتهما "بنت الجيران"، والتى وصلت إلى 307 ملايين مشاهدة بعد خمسة أشهر من طرحها.