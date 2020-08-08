فيديو| مصطفى حجاج يستعرض مهاراته الرياضية في "الجيم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشر المطرب مصطفى حجاج مقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام". وظهر "حجاج" في الفيديو وهو يستعرض مهاراته الرياضية في "الجيم"، وعلق: "جاهزين". يُذكر أن مصطفى حجاج طرح ألبوم "هتزهزه"، بداية العام الجاري، بطريقة الأغاني السينجل.

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