14 أغسطس.. الفيشاوي يلتقي مع جمهوره "أون لاين" على فيسبوك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
يلتقي الفنان أحمد الفيشاوي بجمهوره، يوم الجمعة 14 أغسطس، في تمام الساعة الخامسة مساءً، "أون لاين" على حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك".
ونشر "الفيشاوي" بوستر، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلق: "من أولد سكول إلى نيو سكول، هيرجع للراب بعد فيلمه الجديد؟".
وأضاف: "أحمد الفيشاوي أون لاين على فيسبوك، يوم الجمعة 14 أغسطس، الساعة 5 مساءً، علشان يدردش معاكم ويرد على اسئلتكم".
ويشارك الفنان أحمد الفيشاوي في فيلم "30 مارس" بطولة خالد الصاوي، دينا الشربيني، أحمد خالد صالح، إنجي المقدم، محمد علي رزق، محمد جمعة، ومن تأليف حميد المدني، وإخراج أحمد خالد موسى.
وينتظر الفيشاوي عرضه فيلمه الحارث عبر منصة شاهد، بطولة ياسمين رئيس ، وإخراح محمد نادر.
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