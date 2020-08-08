جاد شويري كاد يفقد حياته في انفجار بيروت.. شاهد منزله المدمر

رنا صلاح الدين - طمأن الفنان اللبناني جاد شويري محبيه ومتابعيه على حالته الصحية، مؤكداً أنه بخير، في الوقت الذي استعرض فيه منزله الذي تم تدميره جراء انفجار بيروت بصور مؤثره.

جاد نشر صوراً للأضرار الجسيمة التي لحقت بمنزله، معلقاً عليها: «هذه شقتي، كان يمكن أن أموت،أنا بأمان نسبياً مع الجميع هنا، لازلت لا أستطيع الوصول إلى الجميع لمعرفة منّ هو جيد ومنّ لا، آسف لا أستطيع الرد على هاتفي، الدم في كل مكان في شوارع الأشرفية، اصيب الناس في كل مكان إن لم يموتوا، هذا يبدو وكأنه نهاية العالم».

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فانز وأصدقاء شويري تفاعلوا مع الصور بشكل كبير عبر تعليقات تمنوا فيها السلامة لشويري، داعين الله أن يعوضه خيراً فيما فقد في منزله، كما دعوا لأهالي الضحايا والمصابين بالصبر والسلوان.

يُذكر أن انفجاراً مدمراً وقع في مرفأ بيروت يوم الثلاثاء الماضي، اسفر عن مقتل 137 شخصاً، و5000 مصاباً فضلاً عن المفقودين، حيث تم تمدير عدد كبير من البنايات القريبة من المرفأ وتسبب في دمار وأضرار في الكثير من أحياء بيروت، التي يقطنها نحو مليوني نسمة.

من ناحية أخرى، تولى جاد شويري مؤخراً إخراج كليب أغنية «مش هعيش» للنجمة اللبنانية كارول سماحة، ومن هي من كلمات أمير طعيمة، ألحان إسلام زكي، توزيع الكسانذر ميساكيان، بالإضافة لكليب أغنية «ليلة» للنجمة اللبنانية سيرين عبدالنور، وهو من إنتاج أنغامي.