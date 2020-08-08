شكرا لقرائتكم خبر عن "يا بلدنا يا حلوة".. عمرو دياب يبرز جمال مصر بأكثر من 10 ملايين مشاهدة فى أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق النجم الكبير عمرو دياب، من خلال أغنيته الأخيرة "يا بلدنا يا حلوة"، عدد مشاهدات تجاوزت 10 ملايين من المشاهدات على موقع الفيديوهات يوتيوب، وذلك منذ طرحها من أسبوع فقط، حتى أنها تصدرت تريند موقع الفيديوهات يوتيوب بعد أقل من 24 ساعة من طرحها، والأغنية من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعى وتوزيع طارق مدكور.

Advertisements

وظهر عمرو دياب، خلال الأغنية، فى العديد من الأماكن السياحية فى مصر وخلال تواجده على مركب بنهر النيل، أبرز جمال مصر المتأصل فى حضارتها ومبانيها التاريخية، فضلاً عن أن الأغنية احتضنت في كلماتها جميع محافظات مصر بطريقة مبهرة، بالإضافة إلى الصورة التي حققت عنصر جذب للجمهور.

وطرح الهضبة عمرو دياب برومو أغنيته الجديدة "مالك غيران" من كلمات تركى آل الشيخ واللحن "فلولكلور" توزيع سالفاتور جاناتشى ونابوتشودونوسور بولى.

يذكر أن آخر أعمال عمرو دياب ألبوم "سهران" والذى ضم 16 أغنية تعاون فيه مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين أبرزهم أيمن بهجت قمر وتامر حسين وصابر كمال وعمرو مصطفى وعزيز الشافعي ومحمد يحيى وطارق مدكور ورامي سمير وأسامة الهندي ونادر حمدي، وشهد الألبوم مفاجأة بتعاونه لأول مرة مع ابنته جانا والتي شاركت في غناء وتلحين أغنية "جميلة"، وكذلك تعاون أحمد زغلول مدير أعمال عمرو دياب في الألبوم بأغنية من كلماته وألحانه وهي "روح".