صور.. أحمد شيبة وشاكوش يظهران في حفل بالساحل الشمالى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على شاطئ الساحل الشمالى وسط احتفالات المصطافين بإجازات العيد ووسط أغاني الدجي فوجئ الجميع بالمطرب الشعبي أحمد شيبة الذى كان أحد المدعوين هو وعائلته، ثم جاء بعده مطرب المهرجانات حسن شاكوش الذى قدم أغنياته على الدى جى.
يذكر أن شيبة أحيا عدة حفلات في أيام العيد ضمن حفلات الصيف، منها كان يوم الخميس الماضى الذى كان فى إحدى قرى سيدى عبد الرحمن، وقدم شيبة خلال الحفل عددا كبيرا من أغانيه الشعبية المتميزة، أبرزها أغنية "آه لو لعبت يازهر"، بالإضافة إلى أغانى يعلم ربنا، وأغنية 100 وش.
وشارك شيبة في رمضان الماضي بأغنية بمسلسل الفتوة للنجم ياسر جلال، ومي عمر، وأحمد صلاح حسني، وأحمد خليل، ورياض الخولي، وأنعام سالوسة، والأغنية من كلمات رضا المصرى، ألحان حسين محمود، وتوزيع طه الحكيم.
يذكر أن آخر أعمال شيبه دويتو مع أمينة هو كليب بعنوان "خليك في البيت"، الأغنية من كلمات الشاعر الغنائى شفيق كارم، وألحان تامر حجاج، توزيع وهندسة صوتية محمد صقر، وإخراج هيثم عنتر، وظهر فى الكليب أحمد بدير، وكمال أبورية، ومها أحمد.
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