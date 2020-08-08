شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. أحمد شيبة وشاكوش يظهران في حفل بالساحل الشمالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على شاطئ الساحل الشمالى وسط احتفالات المصطافين بإجازات العيد ووسط أغاني الدجي فوجئ الجميع بالمطرب ‏الشعبي أحمد شيبة الذى كان أحد المدعوين هو وعائلته، ثم جاء بعده مطرب المهرجانات حسن شاكوش ‏الذى قدم أغنياته على الدى جى‎‎‏.

‏

يذكر أن شيبة أحيا عدة حفلات في أيام العيد ضمن حفلات الصيف، منها كان يوم الخميس الماضى الذى كان فى إحدى ‏قرى سيدى عبد الرحمن، وقدم شيبة خلال الحفل عددا كبيرا من أغانيه الشعبية المتميزة، أبرزها أغنية "آه لو لعبت ‏يازهر"، بالإضافة إلى أغانى يعلم ربنا، وأغنية 100 وش‎.‎

وشارك شيبة في رمضان الماضي بأغنية بمسلسل الفتوة للنجم ياسر جلال، ومي عمر، وأحمد صلاح حسني، وأحمد ‏خليل، ورياض الخولي، وأنعام سالوسة، والأغنية من كلمات رضا المصرى، ألحان حسين محمود، وتوزيع طه الحكيم‎.‎

‎ ‎يذكر أن آخر أعمال شيبه دويتو مع أمينة هو كليب بعنوان "خليك في البيت"، الأغنية من كلمات الشاعر الغنائى شفيق ‏كارم، وألحان تامر حجاج، توزيع وهندسة صوتية محمد صقر، وإخراج هيثم عنتر، وظهر فى الكليب أحمد بدير، وكمال ‏أبورية، ومها أحمد.‏‎ ‎

Advertisements