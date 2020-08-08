أول ظهور لسونجول أودن بعد زفافها من شهر العسل.. شاهد أين تقضيه؟

رنا صلاح الدين - التقطت عدسات المصورين النجمة التركية سونجول أودن الشهيرة بـ«نور» لأول مرة بعد زفافهما، حيث تقضي الفنانة حالياً شهر العسل مع زوجها رجل الأعمال التركي أرمان بيشيكجي في مدينة تشيشمي الساحلية.

سونجول بدت بـ«لوك» صيفي أنيق، مرتدية «شورت» قصير، ونسقت معه «توب» بألوان مختلفة، تاركة شعرها القصير بتسريحة عفوية، بينما احتضن العروسان بعضهما بشكل لافت، وارتسمت الابتسامة على وجهيهما بشكل عكس مدى سعادتهما واستمتاعهما.

النجمة التركية احتفلت بزفافها على رجل الأعمال التركي أرمان بيشيكجي بعد قصة حب جمعتهما، استمرت لـ3 سنوات، في أجواء عائلية بحضور 20 شخصاً من المقربين في بلدية بشكتاش، ومن أبرز الحضور من داخل الوسط الفني، هازال كايا، إسراء بيزين، وإسراء أوغلو التي شهدت على عقد قران سونجول وأرمان.

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سونجول فاجأت الجميع بقرار الزواج، خاصة بعد تصريحاتها السابقة بأنها غير مقتنعة بمنظومة الزواج والتي وصفتها بالفاشلة، ونصحت كل العشاق بعدم الزواج لأنه سيدمر حبهم، وقالت مبررة رأيها: « علينا الاعتراف بأن حالات الطلاق مرعبة، وتفوق حالات الاستقرار التي يعيشها المتزوجون».

يُذكر أن سونجول أودن سبق لها الزواج من كانبرك أوجوسو، إلا أن الثنائي انفصلا بعد تبادل الاتهامات والتصريحات النارية في الإعلام، حيث اتهم كانبرك النجمة التركية بخيانته مع الممثل التركي كيفانج تاتليتوج خلال تصويرهما مسلسلهما الشهير «نور»، حتى أن الفنانة رفعت ضده دعوى قضائية، إلا أنها تراجعت عنها بعد ذلك، في الوقت الذي صرحت فيه بأنها كانت تتلقى معاملة سيئة منه طوال فترة ارتباطهما، حتى أنه كان يضربها، ويهددها للحصول على المال، واصفة إياه بالمريض والمهووس.

بطلة مسلسل «نور» دخلت بعد خروجها من أزمة طلاقها، في علاقة عاطفية مع الممثل التركي كرم أليشيك، والذي كان يكبرها بـ19 عاماً، إلا أنهما انفصلا بعد 8 سنوات على علاقتهما، وقيل إن أسباب الانفصال تعود إلى رغبة سونجول في الزواج والإنجاب، ورفض حبيبها للارتباط الرسمي على الرغم من انه سبق وتزوج 5 مرات، بالإضافة إلى غيرته الشديدة على النجمة التركية.