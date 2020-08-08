مراد يلدريم وزوجته في عشاء رومانسي بالكمامات.. صور

رنا صلاح الدين - عاد النجم التركي مراد يلدريم الشهير بـ«أمير» من عطلته الصيفية التي قضاها برفقة زوجته، ملكة جمال المغرب السابقة، إيمان الباني، في مدينة بودروم الساحلية.

فلاشات الكاميرات رصدت الزوجين في أول ظهور لهما في إسطنبول، حيث كان النجم التركي في عشاء رومانسي مع زوجته في وادي إسطنبول، وكان لافتاً التزامهما بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا بارتداء الكمامات، وقد استغل الصحفيون الفرصة، وسألوا الفنان عن نشاطه الفني، فرد قائلاً: «انهينا عطلتنا، ومن بعد الآن سنركز على التصوير».

مراد يستعد لاستئناف تصوير مسلسله الجديد «رامو» الذي عُرض حلقات منه، ثم توقف على إثر أزمة كورونا، في الوقت الذي ينتظر فيه عرض فيلمه المصري «ماكو» الذي يشارك في بطولته أمام بسمة وناهد السباعي و عمرو وهبة وسارة الشامي، نيكولا معوض، وغيرهم، والعمل من إخراج محمد هشام الرشيدي، والفيلم مستوحي عن قصة حقيقية و هي قصة العبارة سالم اكسبريس التي غرقت عام 1991.

نجم مسلسل «عاصي» تعرض وزوجته لأزمة نفسية خلال الفترة القليلة الماضية، حيث فقدت إيمان الباني جنينها مجدداً، وهي المرة الثانية التي تجهض فيها الباني الجنين بعد شهرين من الحمل.

يُذكر أن مراد يلدريم احتفل بزفافه على إيمان الباني بعد قصة حب جمعتهما، وذلك في حفلتين، الأولى في إسطنبول يوم 25 ديسمبر 2016، والثانية بالمغرب يوم 21 يناير 2017، وقد فقد الزوجان جنينهما الأول أغسطس الماضي، بعد وصول إيمان لشهرها الثالث من الحمل، وكانت صدمة كبيرة للزوجين.