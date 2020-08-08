النجم التركي باريش أردوتش آخر انسجام مع زوجته على البحر في شهر العسل.. صور

رنا صلاح الدين - سافر الفنان التركي باريش أردوتش برفقة زوجته الممثلة والسيناريست جوبسي أوزاي إلى تشيشمي، حيث يقضيان هناك شهر العسل، وكان لافتاً اصطحابهما لعدد من أصدقائهما المقربين.

عدسات الباباراتزي كانت بالمرصاد للفنان التركي وزوجته، حيث رصد المصورون العروسين خلال جلسة استمتاع بآشعة الشمس على أحد الشواطئ، ظهر فيها الثنائي آخر انسجام، حتى أنهما تبادلا القبلات أمام الجميع، وذلك قبل نزولهما للسباحة في البحر.

باريش كان قد فاجأ الجميع، واحتفل بزفافه على حبيبته الفنانة جوبسي أوزاي بعد قصة حب عمرها 6 سنوات، وذلك في حفل صغير مع أقرب أصدقائهما، وحرصا على مشاركة محبيهما بلقطات من الحفل، عكست مدى بساطته، حيث ارتدت العروس فستان أبيض قصير بسيط، وانتعلت حذاء رياضي من نفس اللون، بينما كان لافتاً الوردة التي زينت قميص العريس الأبيض الذي نسقه مه بنطلون بني فاتح.

باريش كان في زيارة لأسرة جوبسي أوائل الشهر الجاري في مدينة أزمير، وانتشرت حينها شائعات حول استعداد الثنائي للارتباط الرسمي، إلا أن العروسين التزما الصمت وقررا مفاجأة الجميع بيوم زفاهما.

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يُذكر أن باريش كان قد شارك جوبسي في الموسم الأول من فيلم «دليها» عام 2014، وفي كواليس التصوير، نشأت قصة حبهما، وعلى الرغم من انتشار شائعات حول انفصال الثنائي أو نشوب خلافات بينهما بين الحين والآخر، نجح الحبيبان في الحفاظ على علاقتهما حتى الآن.

نجم «حب للإيجار» في حوار صحفي له، تحدث عن سر استمرار ارتباطه بجوبسي حتى الآن، بالرغم من وسامته وشهرته ووجود الكثير من المغريات التي قد تؤثر على علاقته بها حوله طوال الوقت، وقال: «لا أحد يستطيع القيام بذلك بالاجبار، هذا يتعلق بالشخصية نفسها، أحب الهدوء ولأن هدوءنا في مكانه لذا نحن نمضي سنوات وسنوات».

وعما إذا فكر في امرأة أخرى يوماً ما أو شعر بالندم، قال: «الشكر الكثير ليس لدي هكذا وضع ولا يوجد أي لحظة قلت فيها «تبا»، في الواقع ربما لحظي وجود شخص في حياتي يجعلني أتوازن»,

من ناحية أخرى، كان الموسم الثاني من مسلسل «الغراب» آخر ما عُرض لباريش، حيث شارك في بطولته أمام الفنانة التركية بورجو بيريجيك، وفيه يجسد باريش دور شاب يُدعى «كوزغون»، والذي يسعى للانتقام من أجل والده الشرطي الذي راح ضحية لفخ، في الوقت الذي تجسد فيه الفنانة التركية بورجو بيريجيك دور محامية تُدعى «ديلا»، وهي حبيبة باريش ومحاميته في أحداث العمل.