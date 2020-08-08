وثائقي يكشف أسرار الأيام الأخيرة في حياة روبن ويليامز

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

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"الخليج 365" من بيروت: بعد مرور 6 سنوات على وفاة الممثل الكوميدي روبن ويليامز منتحراً في منزله، طرحت أرملته إعلاناً ترويجيا لفيلم وثائقي بعنوان Robin's Wish، يوثق الأيام الأخيرة في حياته، ويكشف معاناته مع مرض التحلل العصبي والخَرَف في أجسام ليوي والتشخيص الخاطئ لإصابته بمرض باركنسون.

الإعلان الترويجي يضم العديد من الصور للنجم الراحل في مراحل عمرية مختلفة، ويكشف عن نتائج تشريح جثمان ويليامز، حيث وجد في جسده الكثير من مضادات الإكتئاب وليفودوبا وهو دواء يستخدم لعلاج مرض باركنسون الذي شخص بالخطأ أنه مصاب به.

وسيعرض الوثائقي في الأول من سبتمبر المقبل.