مادونا تصلي للبنان وتنشر فيديو كسر قلبها

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"الخليج 365" من بيروت: نشرت المغنية الأميركية مادونا عبر حسابها على الإنستغرام فيديو متداول على نطاق واسع، في مشهد سيريالي لسيدة لبنانية مسنة تعزف على البيانو وسط أنقاض منزلها المدمر بفعل إنفجار بيروت. وعلقت عليه قائلة: "هذا الفيديو يكسر قلبي "... وختمت تعليقها بوسم صلوا لأجل لبنان. وكان وزير الصحة اللبناني قد اعلن ارتفاع عدد ضحايا انفجار مرفأ بيروت إلى 154. وقال أن عشرين في المائة من الجرحى البالغ عددهم زهاء 5000 احتاجوا إلى الاستشفاء، أما الحالات الحرجة فعددها 120 خصوصا أن الزجاج المتطاير أدى إلى إصابات بليغة تحتاج إلى عمليات جراحية دقيقة.

من جهة أخرى قالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية يوم الخميس إن السلطات اللبنانية أوقفت 16 شخصا في إطار التحقيق في انفجار مستودع مرفأ العاصمة بيروت، وذكر مصدر قضائي ووسائل إعلام محلية أن المدير العام للمرفأ ضمن المحتجزين.

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