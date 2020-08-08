شكرا لقرائتكم خبر عن غيرة النجوم.. سر خلاف هند رستم وفاتن حمامة واعتراضها على لقب "سيدة الشاشة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحل اليوم 8 أغسطس ذكرى وفاة الفنانة هند رستم، واسمها الحقيقى "ناريمان حسين مراد"، أحد أهم الممثلات فى العصر الذهبى للسينما المصرية، ولُقبت بـ"ملكة الإغراء" و"مارلين مونرو الشرق".

ثمة خلاف نشب بين النجمتين الكبيرتين هند رستم وفاتن حمامة، أرجعه البعض للغيرة بينهما رغم اختلاف الأدوار التى تؤديها كل منهما، ففى فيلم "لا أنام" كانت هند رستم نجمة يتردد اسمها على ألسنة الناس، وكانت فاتن حمامة بطلة الفيلم، وتعمدت هند رستم سرقة الكاميرا فى المشاهد التى تجمعها بفاتن حمامة، بإضافة بعض التفاصيل على الشخصية تسرق بها أعين المشاهد فلا ينظر للممثل الآخر حين يتكلم.

وفى أحد مشاهد المواجهة بين هند وفاتن وجهت الأولى حذاءها ناحية الأخيرة، فاعترضت فاتن، ليعيد المخرج المشهد مرة أخرى فلجأت هند رستم إلى نفخ دخان السيجارة فى وجه فاتن، فاعترضت مرة أخرى، فقالت هند رستم فى غضب: "عندكوا مشهدين اختاروا منهم واحد".

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كما اعترضت هند رستم على لقب سيدة الشاشة العربية لفاتن حمامة، وكانت ترى أن سعاد حسنى، وشادية أقوة موهبة من فاتن حمامة إذ يجيدان الغناء والكوميديا بجانب التراجيديا التى تتميز بها فاتن حمامة، وكانت هند رستم تقول: "يعنى هى سيدة الشاشة، أومال احنا نبقى إيه؟".

لم يكن هذا الأمر الوحيد الذى أشعل العداء بين فاتن وهند بل ازدادت هند غضبا عندما علمت بأجر فاتن فى فيلم "لا أنام" إذ كان يزيد على 3 أضعاف ما حصلت عليه هى فى الفيلم.

وقدمت هند رستم ما يقرب من 74 فيلمًا فى السينما المصرية جعلتها تحتل مكانة كبيرة فى قلوب الجماهير فى مصر والوطن العربي، فهى فنانة مصرية لها ملامح ذات طابع خاص، حيث جمعت بين الجمال العربى والأوروبي.

وحصلت هند رستم على العديد من الجوائز والأوسمة، منها شهادة تقدير عن فيلم "نساء فى حياتي" من مهرجان فينسيا 1957، وجائزة النقاد عن فيلم "الجبان والحب"، كما كرمت من جمعية العالم العربى بباريس ومهرجان القاهرة السينمائى الدولى 1993.