شكرا لقرائتكم خبر عن لطيفة وهند صبرى تدعمان الجزائريين بعد وقوع هزة أرضية: الله يحفظ أشقائنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعمت الفنانة التونسية لطيفة، الجزائريين بعد وقوع زلزال بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر في الجزائر، حيث غردت عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلة :"ربى يلطف ويحمى اخواننا واخواتنا فى الجزاير الحبيبه .ربى معاكم".

من جانبها، علقت الفنانة هند صبري عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" على الهزة الأرضية التي وقعت في الجزائر قائلة :" الله يحفظ أشقائنا في الجزائر.. ما هذه السنة العجيبة؟".

وفي وقت سابق، قالت هيئة الحماية المدنية في الجزائر، إن زلزالا بلغت شدته 4.9 درجة هز شرق البلاد اليوم الجمعة مما أسفر عن تهدم ثلاثة منازل وإلحاق أضرار بعدد آخر ودفع السكان للهرب في فزع إلى الشوارع.

وأعقب الزلزال هزة تابعة بقوة 4.5 درجة بولاية ميلة التي تبعد نحو 350 كيلومترا تقريبا إلى الشرق من العاصمة الجزائر.

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وأضافت الهيئة أن ثلاثة منازل، بينها فيلا مؤلفة من أربعة طوابق، تدمرت تماما بينما تهدمت 31 شقة سكنية جزئيا وتصدعت عدة منازل أخرى وجرى إغلاق أحد الطرق نتيجة للأضرار التي لحقت به.

وفي 2003 تسبب زلزال قوته 6.7 درجة ضرب العاصمة والمناطق المحيطة في مقتل نحو ألفي شخص.