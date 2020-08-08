شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. تامر حسنى يزور مصطفى حفناوى فى المستشفى بعد إصابته بجلطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زار النجم تامر حسنى البلوجر الشهير مصطفى حفناوى بالمستشفى، بعد إصابته بنزيف فى المخ وبسبب تشخيصه خطأ أصيب بشلل نصفى ودخل فى غيبوبة.

وكان تامر حسنى قد احتفل بعيد ميلاد مصطفى حفناوى عام 2017 وفاجأه تامر، بإحضار "تورتة" له، واحتفل معه بعيد ميلاده وقام بغناء "كل سنة وأنت طيب" على الرغم من انشغاله بتصوير مشاهد فيلمه الجديد "تصبح على خير".

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وكتب أصدقاء حفناوى عبر حساباتهم على مواقع التواصل، تفاصيل إصابته المفاجئة منذ ساعات، إذ كتب اليوتيوبر على غزلان عبر صفحته بموقع "إنستجرام": "صديقى مصطفى حفناوى كان معانا وبيضحك وبيهزر عادى.. فجأة حس بمغص فى بطنه وألم فى كتفه اليمين، راح المستشفى على رجله عادى جدا الساعة 1 الظهر تم حجزه وتم تشخيصه بالتهاب فى القولون".

وتابع: "لكن بعد 6 ساعات مصطفى فقد الوعى واكتشفنا أن التشخيص كان خطأ وأنه عنده جلطة فى المخ، دلوقتى حصل ضمور تام فى الجزء الأيسر من مخه وفى اشتباه فى شلل نصفى، أرجوكم ادعوا له ربنا يشفيه ويصبر أهله.. هو فى غيبوبة حتى الآن وربنا يسترها عليه لما يفوق ويعرف، ربنا قادر على كل شىء وقادر تحصل معجزة".

ونشرت الفنانة هنا الزاهد على إنستجرام صورة لمصطفى حفناوى من المستشفى، وعلقت عليها: "ادعوا لمصطفى حفناوى ربنا يقومك بالسلامة ويطمن أهلك".