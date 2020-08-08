شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم وثائقى يكشف أسرار الأيام الأخيرة فى حياة الممثل روبن ويليامز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مر على رحيل الممثل الكوميدى روبن ويليامز 6 سنوات، حيث وجد منتحرا في خليج سان فرانسيسكو يوم 11 أغسطس من العام 2014، وطرحت شنايدر أرملة ويليامز تريللر فيلما وثائقيا بعنوان Robin's Wish، ويوثق للأيام الأخيرة في حياة الراحل، ويكشف معاناته مع مرض يعرف باسم التحلل العصبي والخَرَف في أجسام ليوي والتشخيص الخاطئ لإصابته بمرض باركنسون.

التريللر يضم العديد من الصور للنجم الراحل في العديد من المراحل العمرية، ويكشف الفيلم عن نتائج تشريح جثمان روبن، حيث وجد في جسده الكثير من مضادات الإكتئاب وليفودوبا وهو دواء يستخدم لعلاج مرض باركنسون الذي شخص بالخطأ أنه مصاب به.

وبن ويليامز فاز بـ"الأوسكار" عام 1998، كما فاز بجائزة إيمى عام 1987، وفاز بـ"الجولدن جلوب" 4 مرات ويعد ويليامز أسطورة الكوميديا الأمريكية، إذ بدأ ويليامز حياته كمؤدى وصلات كوميدية فردية فى بعض نوادى سان فرانسيسكو، وبعدها التحق باستوديوهات إن بى سى فى أول دور رئيسى له فى مسلسل "Happy Days" فى شخصية "Mork" القادم من الفضاء الخارجى، وفى هذا المسلسل أعطيت لـ"روبين ويليامز" الحرية لارتجال معظم حواره فأدى الدور بطريقة بارعة جسديا ولفظيا.

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ويرجع الفضل فى شهرة روبن ويليامز إلى السينما، وكان أول دور سينمائى له فى فيلم "Popeye" عام "1980"، ومن ثم قام بدور البطولة فى عدد من الأفلام وترشح لجائزة الأوسكار فى العديدة منها، إلى أن أدى دور الطبيب النفسى فى فيلم Good Will Hunting، وفاز عنه بجائزة الأوسكار كأفضل ممثل مساعد.

كما قدم ويليامز فيلم جومانجى عام 1995، وقام أيضا بالأداء الصوتى لعدد من الأفلام الكرتونية، التى لاقت نجاحا كبيرا مثل علاء الدين والرجل الآلى وآخرها "Happy Feet"، وكان ويليامز قد تزوج 3 مرات ولديه 3 أولاد.