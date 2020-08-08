شكرا لقرائتكم خبر عن "الموسيقيين" تتقدم بشكوى ضد حمو بيكا.. والمطرب: "كنت فى عيد ميلاد مش بغنى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مطرب المهرجانات حمو بيكا لـ" الخليج 365"، أنه ملتزم بالإجراءات القانونية للوقاية من فيروس كورونا، لافتاً إلى أنه لم يقيم حفل غنائى فى مدينة الساحل الشمالى، مشيراً إلى أنه كان فى حفل عيد ميلاد نجل الإعلامية ريهام سعيد ولم يغن وكان من ضمن المعزومين فى الحفل، متابعًا: "الأغانى كانت شغالة في سماعات بلوتوث وكنت واقف زى كل الناس بسقف".

يذكر أن علي الشريعي رئيس لجنة التفتيش والمتابعة وخالد مغربي المشرف العام على نقابة الموسقيين، قدم شكوى ضد مطرب المهرجانات بيكا، لإقامة حفل بالساحل الشمالي دون تصريح وآخر ليوسف ياسر كمال لتنظيمه حفل دون ترخيص وتصريح، وفور علم النقيب هاني شاكر به طالب باتخاذ الإجراءات القانونية ضد حمو بيكا ومنظم الحفل.

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وأصبح مطرب المهرجانات الشعبى حمو بيكا، حديث الساعة خلال الساعات الأخيرة بعد ظهوره فى مقطع فيديو جديد وهو يتلعثم فى غنائه "كوبليه" باللغة الإنجليزية فى أغنيته المقبلة داخل أحد الاستوديوهات.

ويبدو أن مطرب المهرجانات الشعبى اعتاد على تصدر التريند من حين لآخر بمقطع فيديو جديد وهو يتلعثم فى غنائه، ما يدفع جمهوره للسخرية منه بالكثير من التعليقات والكوميك والفيديوهات، وهو ما لاحظه جمهوره فى الفيديو الأخيرة بتعمده تسريب لحظات تلعثمه للجمهور من أجل تصدر التريند.

ولم تكن تلك المرة الأولى التى يظهر فيها بيكا وهو يتعلم فى نطق الكلمات، فسبق وتداول له فيديوهات من أغانيه السابقة بنفس الشكل، منها فيديو "باتون ساليه" الأخير، وفيديو "رب الكون ميزنا بميزة".