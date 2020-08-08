شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى علوى تستمتع بالعطلة الصيفية برفقة أسرتها.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة ليلى علوي، جمهورها ومتابعيها عبر خاصية الاستوري بحسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، بعدد من الصور برفقة أسرتها خلال استمتاعها بالعطلة الصيفية.



ليلى علوي تستمتع بالعطلة الصيفية برفقة أسرتها (1)

وظهرت الفنانة ليلى علوي برفقة أسرتها وشقيقتها وابنتها وحفيدها، فيما تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الصور، حيث لاقت إعجاب الكثيرين من محبي الفنانة ليلى علوي.



ليلى علوي تستمتع بالعطلة الصيفية برفقة أسرتها (1)

وفي وقت سابق، خطفت الفنانة ليلى علوى الأنظار إليها بنيولوك جديد، حيث ظهرت بقصة شعر جديدة تعود إلى ستايل التسعينات من القرن الماضى، عبر حسابها بموقع انستجرام، حيث نشرت صورة لها، نالت إعجاب جمهورها.



ليلى علوي تستمتع بالعطلة الصيفية برفقة أسرتها (2)

وانهال جمهور الفنانة ليلى علوى، بالتعليق على صورتها الجديدة، مدبديا إعجابه بإطلالتها، حيث كتب أحد متابعيها:" البرنسيسة والمحترمة"، وكتب آخر:" ماشاءالله عليكى حضرتك بتثبتى ان الحلو حلو من يومه وحضرتك وقفة جنب الورد طيب ماحضرتك وردة طبيعة".

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ليلى علوي تستمتع بالعطلة الصيفية برفقة أسرتها (3)

وكانت أحيت النجمة ليلى علوى، ذكرى مئوية الفنان النجم الكبير الراحل فريد شوقى، حيث نشرت عبر حسابها على انستجرام، مجموعة من الصور فى الأعمال الفنية التى جمعتهما، وعلقت على الصور قائلة: "كان لي الشرف إني وقفت أمام عملاق من عمالقة الفن والإنسانية فريد شوقي في عدة أعمال .. وكانت أول بطولة تكون قدام ملك الترسو شخصيًا، لما بافتكر دلوقتي كواليس ترشيحي ومشاركتي في بطولة فيلم " البؤساء" مع العملاقين يوسف وهبي وفريد شوقي باحمد ربنا اني كنت الى حد كبير محظوظة إني أقف قدام مدرستين زي دول في أول مشوارى. وتوالت الأفلام ومنها العمل الأشهر خرج ولم يعد وأيام التحدي واه يا بلد اه".





وقبل أيام، احتفلت النجمة ليلى علوى بعيد ميلاد المخرج يسرى نصر الله، الذى أتم عامه الـ68، ونشرت مجموعة صور لها من أحد أفلامهما معا، وهو فيلم "الماء والخضرة والوجه الحسن"، إضافة لصور وفيديو من أحد المهرجانات التي جمعتهما، عبر حسابها بموقع "انستجرام".