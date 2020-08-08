- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن شاروخان ناعيا ضحايا الطائرة الهندية: خالص التعازي للأسر الذين فقدوا أحبائهم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجم الهندى شاروخان، على نعى ضحايا ركاب وأفراد طاقم الطائرة الهندية، التي تحطمت عند هبوطها فى مطار مدينة كوزيكود، وراح ضحيتها مقتل 16 شخصا، وإصابة 123 آخرين.
وكتب شاروخان، عبر حسابه بموقع فيس بوك:" قلبي مع الركاب وأفراد الطاقم على متن رحلة الخطوط الهندية خالص التعازي لأسر الضحايا الذين فقدوا أحبائهم. أفكارنا وصلواتنا".
وكانت تحطمت طائرة هندية لدى هبوطها فى مطار مدينة كوزيكود جنوب البلاد، ما أسفر عن مقتل 16 شخصا، وإصابة 123 آخرين، مساء الجمعة.
وقالت وزارة الطيران المدنى الهندية فى بيان، إن طائرة إير إنديا اكسبريس كانت قادمة من دبى، وعلى متنها 191 من الركاب وأفراد الطاقم عندما تجاوزت مدرج الهبوط، وكان على متن الطائرة عشرة أطفال.
وأكدت سلطات الطيران المدني في الهند، أن الطائرة التى انزلقت عن المدرج فى مطار كوزيكود الدولى، خلال هبوطها وسط هطول أمطار غزيرة، وأوضحت أن الطائرة واصلت السير على المدرج وسقطت في الوادي وتحطمت إلى نصفين.
وتظهر المراقبة الجوية والتقارير من الأرض، غزارة الأمطار في الوقت الذى انزلقت فيه طائرة طيران الهند إكسبرس قبالة المدرج بمطار كوجيكود الدولى.
يشار إلى أن شاروخان هنأ جمهوره ومتابعيه المسلمين، بعيد الأضحى، قائلا :"عيد مبارك للجميع، اتمنى أن يجلب هذا اليوم وكل يوم السعادة والصحة لجميع أحبائكم"، وقال شاروخان فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر :"عيد مبارك للجميع، أتمنى أن يجلب هذا اليوم وفي الواقع كل يوم السعادة والصحة لجميع أحبائكم، للجميع عانقوا أنفسكم اليوم".
كانت هذه تفاصيل خبر شاروخان ناعيا ضحايا الطائرة الهندية: خالص التعازي للأسر الذين فقدوا أحبائهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.