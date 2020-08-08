شكرا لقرائتكم خبر عن شاروخان ناعيا ضحايا الطائرة الهندية: خالص التعازي للأسر الذين فقدوا أحبائهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجم الهندى شاروخان، على نعى ضحايا ركاب وأفراد طاقم الطائرة الهندية، التي تحطمت عند هبوطها فى مطار مدينة كوزيكود، وراح ضحيتها مقتل 16 شخصا، وإصابة 123 آخرين.

وكتب شاروخان، عبر حسابه بموقع فيس بوك:" قلبي مع الركاب وأفراد الطاقم على متن رحلة الخطوط الهندية خالص التعازي لأسر الضحايا الذين فقدوا أحبائهم. أفكارنا وصلواتنا".





وكانت تحطمت طائرة هندية لدى هبوطها فى مطار مدينة كوزيكود جنوب البلاد، ما أسفر عن مقتل 16 شخصا، وإصابة 123 آخرين، مساء الجمعة.

وقالت وزارة الطيران المدنى الهندية فى بيان، إن طائرة إير إنديا اكسبريس كانت قادمة من دبى، وعلى متنها 191 من الركاب وأفراد الطاقم عندما تجاوزت مدرج الهبوط، وكان على متن الطائرة عشرة أطفال.

Advertisements

وأكدت سلطات الطيران المدني في الهند، أن الطائرة التى انزلقت عن المدرج فى مطار كوزيكود الدولى، خلال هبوطها وسط هطول أمطار غزيرة، وأوضحت أن الطائرة واصلت السير على المدرج وسقطت في الوادي وتحطمت إلى نصفين.

وتظهر المراقبة الجوية والتقارير من الأرض، غزارة الأمطار في الوقت الذى انزلقت فيه طائرة طيران الهند إكسبرس قبالة المدرج بمطار كوجيكود الدولى.

يشار إلى أن شاروخان هنأ جمهوره ومتابعيه المسلمين، بعيد الأضحى، قائلا :"عيد مبارك للجميع، اتمنى أن يجلب هذا اليوم وكل يوم السعادة والصحة لجميع أحبائكم"، وقال شاروخان فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر :"عيد مبارك للجميع، أتمنى أن يجلب هذا اليوم وفي الواقع كل يوم السعادة والصحة لجميع أحبائكم، للجميع عانقوا أنفسكم اليوم".