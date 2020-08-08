شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. جنيفر جارنر مع برادلى كوبر على البحر بعد انفصالها عن صديقها جون ميللر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع ديلى ميل عددا من الصور للنجمة جنيفر جارنر طليقة النجم بن أفليك وهى بصحبة النجم برادلى كوبر، على شاطئ ماليبو وذلك بعد نشر عدد من التقارير التى أكدت أنها انفصلت عن صديقها جون ميللر.

ويعد برادلي وجنيفر عازبان حاليًا ، حيث لم يرتبط برادلي بأي شخص منذ انفصاله مع إيرينا شايك العام الماضي.

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يذكر أن بن أفليك استطاع أن يقنع جارنر بأن يوطد علاقة أبنائها بصديقته الجديدة آنا دي أرماس، حيث سبق وأكد موقع الديلي ميل رفض النجمة جنيفر جارنر محاولات زوجها السابق بن أفليك من أجل إقناعها بالسماح لأبنائه رؤية صديقته الجديدة من أجل معرفة كل تطورات حياته ومشاركته إياها، حيث رفضت الفكرة كلياً، خاصة أن من حقها الموافقة أو الرفض، ورغم محاولاتها الدائمة في التشارك مع أفليك تربية أبنائها وإطلاعه كل الأمور الخاصة بالأبناء رغم الانفصال إلا أنها رفضت تلك النقطة بشكل نهائي لكن يبدو أن الوضع تغير الآن حيث شوهدت آنا دي أرماس مع بن أفليك بصحبة أولاده.