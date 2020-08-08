نجل غنوة يحيي ذكرى ميلاد والدته الراحلة بكلمات مؤثرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرص الطفل ياسين أمير على إحياء ذكرى ميلاد والدته الفنانة الراحلة غنوة، الموافق اليوم، إذ إنها من مواليد 8 أغسطس 1988.

ونشر ياسين صورة تجمعهما من حفل عيد ميلاد سابق، عبر حسابه بموقع "إنستجرام".

وعلق ياسين على الصورة: "كل سنة وإنتي طيبة مامي، ادعوا لمامي بالرحمة واقروا لها الفاتحة في عيد ميلادها".

توفيت الفنانة غنوة في 12 أكتوبر عام 2018، إثر تعرضها لحادث سير، خلال عودتها من تصوير دورها في مسلسل الأب الروحي.