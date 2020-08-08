محمد رمضان يحتفل بوصول كليب "إنت جدع" لـ66 مليون مشاهدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: احتفل الفنان محمد رمضان بوصول كليبه "إنت جدع" لـ66 مليون مشاهدة، منذ طرحه في 1 مارس عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب. ونشر رمضان، مقطع من الاغنية عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "إنت جدع.. 66 مليون مشاهدة، الحمد لله". من ناحية أخرى، طرح محمد رمضان مؤخرًا أحدث أغنياته "تيك توك" وهي من كلمات فرغلي بلاكس وسوبر ساكو، وألحان فرغلي بلاكس ودا كابوس، ومن إخراج حسام الحسيني.

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