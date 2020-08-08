رنا رئيس بـ"الضفائر" وساندي علي على "يخت".. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- بهيرة فودة

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي

"الخليج 365" يستعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة..

صلاح عبدالله

نشر الفنان صلاح عبدالله صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهر فيها من أمام البحر، وعلق :"اضحكوا للدنيا تضحكلكوا، الضحكة تغير شكلكوا للأحلى بإذن الله".

أحمد فلوكس

نشر الفنان أحمد فلوكس صورة له، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق :"القوة لا تكمن في أن يكون الشخص صلبًا، غير مباليًا، متجاهلًا للمشاعر، ولا يكترث حتى بخسائره".

دنيا ماهر

نشرت الفنانة دنيا ماهر صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بـ"برنيطة"، وعلقت :"تلعب على مين فوق بابا".

منة فضالي

نشرت الفنانة منة فضالي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة صيفية.

محمد عز

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نشر الفنان محمد عز صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهر فيها من داخل البحر، في دهب.

ميرنا جميل

نشرت الفنانة ميرنا جميل صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها مع كلبها.

ساندي علي

نشرت الفنانة ساندي علي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها من داخل "يخت" في وسط البحر.

ريم سامي

نشرت الفنانة ريم سامي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة.

إنجي وجدان

نشرت الفنانة إنجي وجدان صورة تجمعها بزوجها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، واكتفت في تعليقها بوضع قلوب.

رنا رئيس

نشرت الفنانة الشابة رنا رئيس صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بـ"ضفائر".