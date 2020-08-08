صور| بعد إصابتها بنزيف في المخ.. زينة تطلب الدعاء لشقيقتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

طالبت الفنانة زينة جمهورها بالدعاء لشقيقتها نسرين، بعد إصابتها بنزيف في المخ مؤخرًا.

ونشرت زينة صورًا لشقيقتها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "ادعوا لأختي نسرين من فضلكم، تاني عملية هتعملها بكرة بإذن الله في المخ بسبب نزيف المخ اللي جالها، الطف بيها وبينا يارب".

Advertisements

وأضافت زينة :"يارب اشفيها وعافيها وتقوم بالسلامة لي أولادها القمرات وأمها وأخواتها يارب".

وتفاعل عدد مع الفنانين مع منشور زينة، ودعوا لها بالشفاء، من بينهم المطرب أحمد فهمي وهايدي موسى وشكران مرتجي.

جدير بالذكر أن زينة شاركت في السباق الرمضاني المنقضي بمسلسل "جمع سالم"، وشارك في العمل سلوى خطاب، دلال عبدالعزيز، محمد علاء، وكان آخر عمل سينمائي لها "الفلوس" الذي يجمعها بتامر حسني.