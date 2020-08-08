محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: وجهت الفنانة شيرين عبد الوهاب رسالة للفنانة اللبنانية نادين نجيم، بعد إصابتها في انفجار مرفأ في بيروت الثلاثاء الماضي. وكتبت شيرين تغريدة، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر": "ألف سلامة عليكي يا نادين يا حبيبتي، ونطمن عليكي وعلى كل فنانين بلدنا التاني الغالي علينا أوي لبنان". Advertisements وتعرضت نادين نسيب نجيم لإصابة قوية تطلبت دخولها لغرفة العمليات. يذكر أن الفنانة نادين نجيم انتهت من تصوير مشاهدها في مسلسل "2020"، الذي تأجل عرضه بسبب جائحة كورونا. وتعاونت شيرين مع نادين في مسلسلها "خمسة ونص"، إذ قدمت أغنية التتر الخاص بالمسلسل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بعد إصابتها في انفجار بيروت.. شيرين تبعث رسالة لنادين نجيم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.