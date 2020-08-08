"رفضت أدوار الإغراء وأطلق عليها يوسف السباعي هذا اللقب".. معلومات عن سناء مظهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حلت أمس ذكرى وفاة الفنانة سناء مظهر، الثانية، إذ رحلت عن عالمنا في 6 أغسطس عام 2018.

لم تترك الفنانة سناء مظهر رصيدًا كبيرًا في السينما، ولكنها تركت للسينما المصرية أعمالًا لن تنسى منها: "أغلى من حياتي، النظارة السوداء، أنا بريئة"، وغيرها.

"الخليج 365" يستعرض لكم معلومات عن سناء مظهر:

- ولدت في 17 أغسطس عام 1932. وتزوجت من الطيار حربي حسن القصري، الذي استشهد في حرب 1973.

- قدمها المخرج حسام الدين مصطفى في فيلم "النظارة السوداء".

- شاركت في العديد من الأعمال الدينية، منها مسلسل "على هامش السيرة" و"محمد رسول الله" و"الفتوحات الإسلامية".

- كان آخر أعمالها مسلسل "بوابة المتولي" عام 1985 عن رواية أسامة أنور عكاشة وتأليف محمد حلمي هلال وإخراج فؤاد عبد الجليل، ولعبت به دور زينات، وذلك في عام 1985.

- بعد مسلسل بوابة المتولي ارتدت الحجاب واعتزلت الفن تمامًا.

- قدمت سناء مظهر أغنية "حطه يا بطة" في فيلم "بياعة الجرايد"، بطولة ماجدة، نعيمة عاكف، يوسف شعبان.

- رفضت أدوار الإغراء بإصرار، ويُذكر أنه عرض عليها أحد أعمال يوسف السباعي، واعتذرت لضمه مشاهد إغراء.

- أطلق عليها الكاتب يوسف السباعي لقب "مارلين مونرو الشرق".

- قال عنها الناقد الفني محمود عبدالشكور، إنها أدت أدوارًا عظيمة، وكانت لديها شخصية قوية، ساعدتها على أداء أدوار الشر والغطرسة وذات "ملامح بنت بلد"، وكتب عنها في حسابه على "فيس بوك": "سناء كان لديها مظهر الشقراء الشريرة، وأنه كان يشعر بها كأميرة قادمة من عصر رائع، أو بلقيس عصرية تظهر بمكياج كامل رغم أنها جميلة دون أى شيء".

- شاركت الفنانة سناء مظهر في عدة مسلسلات تليفزيونية منها: "فواكه الشعراء، سنوات العمر، البركان الهادئ، البحث عن فردوس، على هامش السيرة، على باب زويلة، ومن الإذاعية "أبو سريع عامل خنفس"، "أصابع بلا بصمات".

- قدمت الراحلة سناء مظهر للمسرح أعمالًا قليلة منها مسرحية "الناس مقامات، أنا وبابا والقطة، عودة الروح، نجمة نص الليل".

- توفيت الفنانة سناء مظهر في 6 أغسطس 2018، عن عمر ناهز السادسة والثمانين.