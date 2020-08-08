إيهاب فهمي عن حالة سناء شافع: ندعو الله أن يقوم بالسلامة

طالب الفنان إيهاب فهمي، عضو نقابة المهن التمثيلية، جمهور النجم القدير سناء شافع بالدعاء له. وقال إيهاب فهمي في تصريح لـ "الوفد": "ندعو الله أن يقوم سناء شافع بأذن الله بالسلامة"، مكتفيا بذلك دون اعطاء تفاصيل عن حالته الصحية. دون اعطاء تفاصيل عن حالته الصحية. يذكر أن الفنان القدير سناء شافع نقل إلى العناية المركزة بإحدى المستشفيات أثر تعرضه لأزمة صحية.

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