تراند اليوم : لم تندم على زواجها من جمال سليمان.. قصة حياة الفنانة وفاء موصلي الشهيرة بـ “فريال خانم”

تعتبر وفاء موصللي من الممثلات السوريات الشهيرات حيث برزت في عدة أدوار بأعمال درامية.

أما بداية نشاطها في عالم التمثيل فيعود إلى عام 1980م ولها الكثير من الأعمال من أبرزها في مرايا وباب الحارة وغيرها.

إن مواليد وفاء موصللي هو 1 نوفمبر عام 1959م أي عمر وفاء في عام 2020م هو 60 سنة وهي من مواليد دمشق في سوريا.

درست وفاء في المعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق وبعد أن تخرجت منه بدأت رحلتها في مجال التمثيل.

في عام 1980م كان بداية انطلاقة موصللي في عالم التمثيل وشاركت في عدة أعمال تنوعت بين المسرح والإذاعة والسينما والمسلسلات.

ويبدو أن نجم وفاء موصللي سطع في الأدوار التي جسدتها بمسلسلات البيئة الشامية.

وفي عام 2001م تم اختيارها لتكون مديرة لقسم التمثيل في المعهد العالي للفنون المسرحية.

وتعتبر وفاء من أقدم أعضاء نقابة الفنانين السوريين حيث انضمت للنقابة منذ عام 1981م.

شاركت موصللي في العديد من الأعمال الفنية ولعل من أبرزها ما يلي ذكره:

أبو كامل. أيام شامية. أبو البنات. مرايا. حارة نسيها الزمان. حي المزار. حد السيف. الذئاب. الحصاد المر. شجرة النارنج. موزاييك. الحريق. دكان الدنيا.

الطبيبة. عيون حائرة. الوجه الآخر. النصية. رقصى الحبارى. الطير. باب الحارة بجميع أجزائه. بيت جدي. طاحون الشر. بقعة ضوء بأكثر من جزء. أبو المفهومية. بنات أكريكوز. يوميات أبو عنتر.

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تزوجت وفاء مرتين ففي المرة الأولى من الممثل السوري جمال سليمان ومن ثم انفصلا لتتزوج مرة أخرى من الدكتور النسائي سامي جلعوط والذي توفي فيما بعد.

أما ابنة وفاء موصللي فاسمها: نايا جلعوط.

هناك عدد من التصريحات والمواقف لموصللي نذكر منها:

في إحدى مقابلاتها قالت: حتى الفنانون السوريون يطلبون معونات بسبب تردي الأوضاع المعيشية بسوريا.

ظهرت وفاء موصللي في صورة لها مع ابنتها التي سرقت الأضواء منها.

سخرت وفاء في إحدى مقابلاتها من البطاقة الذكية المعمول بها في سوريا وقالت: “خلي البطاقة الذكية تتذاكى أكتر”.

لم تندم وفاء موصللي على الزواج من جمال سليمان بل قالت إن اختيارهما لم يكن ناضجاً بعد أن تزوجا وهما صغار بالسن.

ظهرت وفاء في صور نشرت مؤخراً لها بعد الريجيم الذي خضعت له وبدت نحيفة بشكل مبالغ به.

اعتذرت وفاء عن الكثير من الأعمال الفنية ومنها مسلسل “غبار الماضي” بسبب الأجر المادي المطروح الذي لا يتناسب مع ارتفاع الأسعار.

انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي عام 2019م صوراً للممثلة السورية وفاء بإحدى غرف العناية المشددة ليبدو أنه عبارة عن مقلب كوميدي بأصدقائها بمناسبة كذبة نيسان.