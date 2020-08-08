تراند اليوم : إتفرج.. اول تعليق لـ عاصي الحلاني عن انفجار بيروت: “الشعب اللبناني محكوم عليه بعدم الأمان”

علق الفنان عاصي الحلاني، في مداخلة هاتفية عبر برنامج “التاسعة” الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، على الحادث الأليم التي مرت به بيروت أول أمس جراء انفجار مرفأ بيروت.

وحرص الفنان على توجيه الشُكر لجميع أفراد الشعب المصري الذي حرص على تقديم التعازي لشهداء لبنان، وكذلك شكر الحلاني الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على إرسال المعونات للبنان، قائلًا: “المصريين غمرونا بمحبتهم بشكر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على المستشفى الميداني في لبنان للمساعدات من مصر”.

وتابع: “مصر كانت ومازلت الأم الحنون.. وأشكر كل أهلنا بمصر والفنانين والشعب المصري بكل الميادين عبروا عن محبتهم ودعمهم للشعب اللبناني، والمحبة الي أعطيتوهالنا حسستنا أننا بألف خير صحيح وقعت كارثة ولكن الي شفتوا قليل مقارنة بما شفنا”.

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وقص الحلاني الواقعة قائلًا: “وأنا وعائلتي كنا موجودين ببيروت، مش بعيد عن المينا جدًا، وفي الوهلة الأولى أفتكرنا هزة أرضية، وأنا عاصرت الحرب اللبنانية والمشاكل التي حدثت عندنا، وزوجتي كانت قاعدة ووراها الشبابيك وأفتكرنا هزة أرضية والانفجار شئ خيالي وكلنا اتأثرنا، وحتى الأن بحس حالي بحلم، والدمار الي حصل ببيروت والجراحى والي حصل عندنا كارثة حقيقية، وونحن عندنا إيمان بوطنا القوي”.

واختتم: “ونحن بقالنا 45 سنة بحالة حرب وبعدها استشهاد الريس الحريري، والشعب اللبناني محكوم عليه ما يعيش باستقرار وإذا لم يحدث حدث أمني وبتمنى يحدث تحقيق شفاف وكل شئ ما يتلفلف ويتغطى وعندنا اليوم أكثر من 100 شهيد ومدينة بيروت مدمرة، واذا كان هناك صاروخ ف نحن عايزين محكمة دولية”