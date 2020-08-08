تراند اليوم : ذكريات 19 سنة .. الفنانة نورهان تستعيد كواليس الحاج متولي مع رانيا يوسف – صور

استعادت الفنانة نورهان ذكريات تصوير مسلسل “عائلة الحاج متولي”، الذي قدمته قبل 19 عاما.

نشرت نورهان عبر حسابها على Instagram، صورا من كواليس تصوير المسلسل، جمعتها بالفنانة رانيا يوسف والفنان الراحل نور الشريف، وعلقت كاتبة: “كواليس الحاج متولي.. رحمه الله”

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عائلة الحاج متولي هو مسلسل تلفزيوني درامي مصري من إنتاج قطاع الإنتاج التلفزيوني المصري. عرض في شهر رمضان عام 2001 على 12 محطة عربية. ويناقش المسلسل مشاكل تعدد الزوجات ومشاكل الرجل الشرقي مع مشكلة تعدد الزوجات. في إطار يتسم بالمرح والجدية.

بطولة نور الشريف، فادية عبد الغني، رانيا يوسف، مصطفى شعبان، غادة عبد الرازق، سمية الخشاب، نورهان.