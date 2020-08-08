شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانة نانسى صلاح تكشف عن حالتها الصحية بعد إصابتها فى انفجار بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت الفنانة نانسي صلاح عن شكرها الشديد لمن حاول الاطمئنان عليها بعد إصابتها في اليوم الثاني من التفجيرات التي شهدتها العاصمة اللبنانية بيروت يوم الثلاثاء الماضي، مؤكدة أنها حالتها الصحية الآن بخير.



الفنانة نانسي صلاح

وقالت الفنانة نانسي صلاح عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "عايزة أشكر كل الناس اللى كلمونى علشان يطمنوا عليا، أنا كويسة الحمد لله وبخير".

وأضافت نانسى: "كل الناس اللى معايا وكرو مسلسل أسود فتح كله بخير ومحدش حصله أي حاجة.. أنا الإصابة اللى عندى محصلتش وقت الانفجار بس حصلت تانى يوم من الانفجار علشان كان قزاز الحمام مضغوط بسبب الانفجار.. وأنا كنت فى الحمام فجأة انفجر وقع على إيدى الحمد لله عرفت أكلم صحابى اللى كانوا موجودين في الأوتيل ولحقونى وروحنا المستشفى ودلوقت أنا كويسة الحمد لله".

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وفي وقت سابق، حرصت الفنانة المصرية نانسى صلاح على طمأنة جمهورها ومتابعيها، على حالتها، بعد إصابتها بجروح بعد يوم من تفجير مرفأ بيروت، الذى وقع في العاصمة اللبنانية، وأسفر عن عدد كبير من الضحايا والمصابين.

ونشرت نانسى صورة لها عبر الاستورى الشخصى على إنستجرام لها منذ قليل، من داخل المستشفى لتلقيها الإسعافات والعلاج إثر إصابتها فى اليد بجروح، وكتبت: "الحمد لله على كل شيء".

وتتواجد نانسي صلاح في بيروت حاليا لتصوير مشاهدها في مسلسل "أسود فاتح"، مع عدد كبير من النجوم منهم الفنان صبرى فواز، والفنانة اللبنانية هيفاء وهبي.

مسلسل "أسود فاتح" تأليف أمين جمال، وإخراج كريم العدل، ويشارك فى بطولته كل من هيفاء وهبى وشريف سلامة وروجينا وأحمد فهمى ومعتصم النهار وعمر السعيد وفراس سعيد ورانيا منصور وحسام الجندى وحنان سليمان ونانسى صلاح وناصر سيف ونبيل نور الدين، وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعى لا يخلو من التشويق.