شكرا لقرائتكم خبر عن عايزك دجيجة.. هانى شنودة يحكى كواليس اللقاء الأول بعمرو دياب فى بورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الموسيقار هانى شنودة إنه يعرف النجم قبل أن يسطع من لمعان عينيه وإصراره على النجاح، وهذا ما رآه فى الهضبة عمرو دياب منذ أن التقاه فى بورسعيد أول مرة.

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وأوضح شنودة فى تصريحات تليفزيونية، اليوم الجمعة، أن عمرو دياب جاء إليه عندما كان في بورسعيد بعد انتهاء حفلة له هناك، وقال له بلكنة بورسعيدية: "عايزك دجيجة.. عايز أبقى مطرب" باللهجة البورسعيدية، وغنى له ولكنه طلب منه ينتقل إلى القاهرة.

وأضاف الموسيقار هانى شنودة، أن اللهجة القاهرية مفهومة في كل الدول العربية والإسلامية، موضحا أنه فوجئ بعمرو دياب متواجد في الأتوبيس المتجه إلى القاهرة، وساعده على الالتحاق بمعهد الموسيقى العربية.

يذكر أن الهضبة عمرو دياب طرح أغنيته الجديدة "مالك غيران" من كلمات تركى آل الشيخ واللحن "فلولكلور" توزيع سالفاتور جاناتشى ونابوتشودونوسور بولى، بعد أيام من طرحه أغنيته "يا بلدنا يا حلوة"، من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعى وتوزيع طارق مدكور وإخراج طارق العريان، وتم تصوير الأغنية فى عدد من الأماكن السياحية بمخافظات ومدن مصر المختلفة.