شكرا لقرائتكم خبر عن أمل حجازى: "الدول يلى ساعدت لبنان رفضت تسليم المساعدات للدولة يعنى عرفوكن حرامية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت المطربة اللبنانية أمل حجازى الهجوم على المسئولين فى لبنان، موضحة أن كل الدول التي ساعدت لبنان رفضت تسليم المساعدات إلى الدولة، وكتبت عبر حسابها بموقع تويتر: "كل الدول يلي ساعدت لبنان رفضت تسليم المساعدات للدولة يعني عرفوكن حرامية أنا لو مطرحكن بطم راسي بالرمل بس ما فيني قارن أنا كرامتي أغلى ما أملك وانتو كرامتكم أرخص من الفجل".



أمل حجازى عبر تويتر

وكانت الفنانة اللبنانية أمل حجازي هاجمت الحكومة اللبنانية تزامنا مع زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى لبنان في أعقاب انفجار بيروت الهائل، وكتبت عبر حسابها بموقع "تويتر": "بدال ما يكونوا الرؤساء جايين يصيفوا مع عائلاتهم بلبنان الحلو عم يجو يشفقوا علينا ويتبرعولنا انتو بلا كرامة عايشين على السرقة والشحادة بس نحن بتعز علينا نفسنا انو اشحدوا علينا.. دولة الشحادة والسرقة ".

يشار إلى أن الرئاسة اللبنانية على تويتر قالت إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ نظيره اللبناني ميشال عون في مكالمة هاتفية أنه سيحضر مؤتمر باريس الذي دعا له الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لدعم لبنان وتقديم المساعدات.

وقال ماكرون أمس الخميس إن فرنسا ستنظم مؤتمرا للمساعدات الدولية من أجل لنبان ووعد "بإدارة شفافة" حتى تصل المساعدات للشعب والمنظمات غير الحكومية وجماعات الإغاثة وليس للنخبة الحاكمة المتهمة بالفساد وسوء الإدارة.