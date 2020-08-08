شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين عبد الوهاب لـ نادين نجيم بعد إصابتها فى حادث بيروت: ألف سلامة عليكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت النجمة شيرين عبد الوهاب على مؤازرة النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم التي أصيبت خلال تفجيرات بيروت، حيث أجرت عملية جراحية لمدة 6 ساعات.

وكتبت شيرين عبر حسابها بموقع تويتر: "ألف سلامة عليكي يا نادين يا حبيبتي، ونطمن عليكي وعلى كل فنانين بلدنا التاني الغالي علينا أوي لبنان".

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يشار إلى أن الفنانة نادين نسيب نجيم كشفت عن اللحظات الأخيرة قبل تفجير مرفأ بيروت منذ أيام، التي التقطتها من عدسة موبايلها والتي ظهرت من خلالها وهي تقف بجوار النافذة وتلتقط الحريق الأولى للحادث قبل لحظات من التفجير الذي أسقطها أرضاً وكتبت نادين نجيم على الفيديو الذي نشرته عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام: "اللحظة المشؤومة، كنت ماسكة التليفون وصرخت، هل قد كنت قريبة بشكر الله، ألف مرة أنه بعدني عايشة".

وكانت النجمة اللبنانية قد عبرت عن حزنها لما وصل إليه وطنها لبنان من خراب ودمار خاصة بعد تفجيرات بيروت التى خلفت وراءها مئات الأسر فى حزن على أبنائها الذين لقوا حتفهم فى الواقعة الألمية، بينما يبكى ملايين آخرين على حال وطنهم الذين يعانى فى الوقت ذاته من أزمة اقتصادية طاحنة تؤثر بشكل كبير على حياة المواطنين.

يشار إلى أن النجمة اللبنانية نادين نجيم خضعت لعملية جراحية لمدة 6 ساعات وذلك علي خلفية إصابتها في انفجار بيروت.