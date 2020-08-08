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شكرا لقرائتكم خبر عن هانى حسن الأسمر: والدى كان بيحب يشرب الشاى بالحلاوة الطحينية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المطرب هانى حسن الأسمر أن والده تأثر بالبكاء أثناء تسجيله أغنية "كتاب حياتى"، خاصة أنه أخذ فيها وقتا طويلا لأنها موال، مشيرا أنه كان يذهب معه عند تسجيل عدد من الأغانى.
وأضاف هانى الأسمر، أثناء استضافته مع الإعلامى رامى رضوان في برنامج "مساء دى إم سى" الذى يذاع على فضائية "دى إم سى": "والدى الراحل كان بيحب يشرب الشاى بالحلاوة الطحينية علشان الأحبال الصوتية".
وقال هانى الأسمر فى حديثه مع رامى رضوان بمناسبة ذكرى رحيل والده، إنه قبل وفاته طرح عددا من الأدعية الدينية والأغانى.
وقدم هانى الأسمر عددا من أغانى والده التى ما زالت خالدة فى أذهان الجمهوره منها "كتاب حياتى" و"الواد الجن" و"مش أسيبك" .
ومن المعروف أن حسن الأسمر هو أحد نجوم الأغنية الشعبية على مدار العقود الماضية، وتربع على عرش الأغنية الشعبية لسنوات، خصوصاً خلال فترة التسعينيات من القرن الماضى، ومن أشهر أغانيه" كتاب حياتى"، و"متشكرين"، و"أعملك إيه حيرتنى"، و"على فين ياهوى"، و"أنا أهه وأنت أهه"، و"أشكى لمين"، و"أدلع ياحلو"، و"الله يسامحك"، و"حرامى القلوب"، و"رمشو"، و"طعم الأيام"، و"كان نفسى"، وغيرها من الأغانى الشعبية التى أثرت وأسعدت جيل كامل.
يذكر أن الفنان حسن الأسمر توفى فى 7 أغسطس عام 2011 إثر تعرضه لأزمة قلبية، نُقل على إثرها للمستشفى، ليرحل بها عن عمر 52 عاما.
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