شكرا لقرائتكم خبر عن هانى حسن الأسمر: ذهبت إلى دكتور لتغيير صوتى وقالى اطلع برة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان هانى حسن الأسمر إن والده الراحل رفض دخوله مجال الفن في البداية، خاصة أنه تعب فى مشواره حتى أصبح من أفضل مطربين الطرب الشعبى.

وأضاف أن والدته كانت دائما تساعده وتقنع والده بدخوله المجال إلى أن قمت بغناء "كتاب حياتى" فى أحد مناسبات عيد الميلاد، وأقنع صديق والده بدخوله معهد الموسيقى.





وأشار هانى حسن الأسمر، أثناء استضافته في برنامج "مساء دى إم سى" الذى يذاع على فضائية "دى إم سى"، تزامنا في الذكرى التاسعة على رحيل والده، إلى أنه ذهب إلى دكتور مخصوص لكى يقوم بتغيير صوته الذى رآه البعض بأنه يشبه صوت والده الفنان الراحل حسن الأسمر وقال لى الدكتور: "اطلع برة".

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وأكد هانى أن ألحان والده فى بعض الأغانى علمت مع الناس من ضمنها "كتاب حياتى" و"اعملك إيه" وغيرها.









وقدم هانى الأسمر عددا من أغانى والده التى ما زالت خالدة فى أذهان الجمهوره منها "كتاب حياتى" و"الواد الجن" و"مش أسيبك" .

ومن المعروف أن حسن الأسمر هو أحد نجوم الأغنية الشعبية على مدار العقود الماضية، وتربع على عرش الأغنية الشعبية لسنوات، خصوصاً خلال فترة التسعينيات من القرن الماضى، ومن أشهر أغانيه" كتاب حياتى"، و"متشكرين"، و"أعملك إيه حيرتنى"، و"على فين ياهوى"، و"أنا أهه وأنت أهه"، و"أشكى لمين"، و"أدلع ياحلو"، و"الله يسامحك"، و"حرامى القلوب"، و"رمشو"، و"طعم الأيام"، و"كان نفسى"، وغيرها من الأغانى الشعبية التى أثرت وأسعدت جيل كامل.

يذكر أن الفنان حسن الأسمر توفى فى 7 أغسطس عام 2011 إثر تعرضه لأزمة قلبية، نُقل على إثرها للمستشفى، ليرحل بها عن عمر 52 عاما.