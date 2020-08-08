شكرا لقرائتكم خبر عن خناقات ولاد عتمان المغازي.. كمال أبو رية: أحمد عبد العزيز أصابني فى معظم المشاهد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان كمال أبو رية إنه تابع عددا أعمال موسم رمضان الماضى منها مسلسل "الاختيار" و"100 وش" و"ليالينا 80" و"الفتوة" و"البرنس". وأضاف خلال استضافته مع الإعلامى رامى رضوان فى برنامج "مساء دى إم سى" الذى يذاع على فضائية "دى إم سى"، أن هناك عددا من الأعمال الذى يعتز بها في مشواره الفني منها مسلسل "مع مرتبة الشرف"، الذى كان يحمل قيما تربوية وخلاقية وإنسانية، ومسلسل "سيف اليقين".









وأكد كمال أبو رية أن الفنان أحمد عبد العزيز صديقه يحب مهنة الفن، مشيرا إلى أن "معظم المشاهد التى جمعت بيننا لازم يصيبنى، خاصة أنه بطبيعته بيكون منفعل".

وكانت آخر أعمال الفنان كمال أبو رية حكاية "بنات موسى" من مسلسل "إلا أنا" تأليف أمين جمال ومحمد محرز وإخراج محمد أسامة وبطولة وفاء عامر، وصبرى فواز، وكمال أبورية، ومحمد عز، ونادية رشاد، وياسر على ماهر، وصفاء جلال، وديانا هاشم، وهاجر عفيفي، وشاهيستا سعد، ومجدي السباعي، ومصطفى عبد السلام، ومحمد العمروسى ومحمد درويش، وفتحي سالم، ورضوى جودة.