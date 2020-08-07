الفنان المصري سناء شافع في العناية المركزة

نُقِل الفنان المصري سناء شافع إلى غرفة العناية المركزة، مساء الجمعة، وذلك بعد تدهور في حالته الصحيّة.



ونقلت جريدة "الوطن" المصرية عن السيناريست حاتم حافظ أنَّ سناء شافع (77 عاماً) يعاني من أزمة صحيّة في الرئة.

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وكتب حافظ عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "دعواتكم لأستاذنا الفنان سناء شافع ربنا يشفيه".

وشارك سناء شافع فى السباق الرمضاني الماضي في مسلسل "ليالينا 80" من تأليف أحمد عبدالفتاح وإخراج أحمد صالح، وبطولة إياد نصار وصابرين وغادة عادل وخالد الصاوي ومحمد الشقنقيري وميدو عادل ونهى عابدين ومحمد علي رزق.

وظهر شافع كضيف شرف في مسلسل "القمر آخر الدنيا" مع بشرا وهشام إسماعيل ومؤمن نور وسميرة عبدالعزيز وإخراج تامر حمزة.