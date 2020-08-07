شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الدورة الـ45 من مهرجان جدينيا فى بولندا 8 ديسمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مهرجان جدينيا للفيلم البولندى فى دورته الـ 45 عن انطلاق فعاليات المهرجان فى الفترة من 8 إلى 12 ديسمبر 2020 فى جدينيا ببولندا.

ويأتى ذلك فى الوقت الذى تقوم فيه العديد من المهرجان بتوفيق أوضاعها فى ظل جائحة فيروس كورونا الذى تفشى فى العالم أجمع وحرم العديد من المهرجانات من الانطلاق، إضافة لتوقف تصوير الأفلام السينمائية وغلق كامل لدور العرض الأمر الذى تسبب فى خسائر فادحة.

واختارت إدارة مهرجان مهرجان طوكيو السينمائى الدولى شهر أكتوبر وتحديدا يوم 31 لانطلاق الدورة الجديدة، والتى تستمر من 31 أكتوبر وحتى 9 نوفمبر.

سيكون أكبر مهرجان سينمائى فى اليابان أحد الأحداث الدولية الرئيسية القليلة التى ستُعقد فيها عروض وندوات شخصية فى عام 2020، بعد أن أدت جائحة فيروس كورونا تأجيل العديد من المهرجانات حفلات توزيع الجوائز، ويأتى الإعلان عن انطلاق TIFF على الرغم من إعادة تطبيق الحكومة اليابانية للقيود من جديد، حيث زادت حالات COVID-19 فى البلاد بمعدل سريع، لتصل إلى مستوى قياسى فى اليوم وهو 1,998 فى 3 أغسطس، وشهدت اليابان إجمالى 42663 حالة COVID-19 حالات وفاة 1028.