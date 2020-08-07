شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف عروض مسرحية "سينما مصر" بدار الأوبرا 24 أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستأنف عروض مسرحية "سينما مصر" للمخرج خالد جلال يوم الاثنين 24 أغسطس الجارى على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، فى تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، بعد شهور من التوقف بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

تدور أحداث المسرحية حول ربط جميع مشاهد العرض بسياق درامى واحد وهو فيلم "الليلة الأخيرة"، بطولة الفنانة الراحلة فاتن حمامة، التى تحاول طوال الفيلم بشخصية نادية التى تقدمها، استعادة ذاكرتها وإثبات أنّها نادية وليست فوزية كما يريد شاكر، وهى الشخصية التى قدمها الفنان محمود مرسى لتعود لهويتها الأصلية عن طريق دمج مشاهد من تراث السينما المصرية.

عرض "سينما مصر" رؤية وإخراج خالد جلال وأشعار عماد عبد المحسن ‏وألحان منار الشاذلى وإنتاج صندوق التنمية الثقافية والمخرج المنفذ علا ‏فهمى، وبطولة إيمان غنيم وغادة طلعت وعمرو كمال بدير وبسمة ماهر ‏ورباب القعيد وربيعة رفيع ومايا ماهر وريهام الشنوانى، وشيماء عباس ومحمد ‏عبده وهالة مرزوق وأحمد فوزى ومروة عيد وباهر النويهى ونورهان ‏المرحومى ونيهال فهمى، وحسن عبد الله وريهام محيى وزياد زعتر ومحمد ‏عربى وأمل إميل ومحمد ماضى، إضافة إلى بسنت صيام ورامى عبد المقصود، ‏وإيمان الشريف وأميرة أبو زيد وأميرة رضا وأحمد الحسينى ومريم الجندى ‏وآلاء على ومنار الشاذلى وحبيبة حاتم وفاروق قاسم، وأحمد سعد والى ورنا ‏خطاب وفرح عنانى وخليفة سمير ومها حمدى ويسرا كرم، ودينا السيد ومحمد ‏عبد الظاهرومعتصم عبد العزيز، ورأفت زين وأحمد يحيى وإبراهيم صابر ‏ونيفين بطرس وشريف عبد ربه، وعمرو بهى ودلال الخميسى وأمير الحسينى، ‏وخالد الشامى وخالد إبراهيم وسيف الديب ورحاب نصر، وإبراهيم طلبة وبلال ‏على وهيثم حسام وسلمى خطاب وميشيل ميلاد وعلاء النقيب وصالح عبد ‏النبى ومحمد كامل ونهى جابر، ومحمود الفرماوى ودينا عماد وعبد الله التهامى ‏وعبيرطنطاوى وشيماء منصور‎.‎