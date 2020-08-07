شكرا لقرائتكم خبر عن أميتاب باتشان معلقا عن حادث تحطم الطائرة الهندية: مأساة مروعة صلواتى لكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق النجم العالمي أميتاب باتشان، على حادث تحطم الطائرة الهندية عند هبوطها فى مطار مدينة كوزيكود، معربا عن حزنه الشديد عن تلك المأساة المروعة، التى راح ضحيتها مقتل 16 شخصا، وإصابة 123 آخرين.

وكتب النجم الهندى، عبر حسابه بموقع تويتر: "مأساة مروعة .. تحطم طائرة تابعة لشركة طيران الهند بولاية كيرالا بمطار كوزيكود وانزلاقها عن المدرج عند هبوطها وسط هطول أمطار غزيرة .. صلواتى لكم".



أميتاب باتشان عبر تويتر

وكانت تحطمت طائرة هندية لدى هبوطها فى مطار مدينة كوزيكود جنوب البلاد، ما أسفر عن مقتل 16 شخصا، وإصابة 123 آخرين، مساء الجمعة.

وقالت وزارة الطيران المدنى الهندية فى بيان، إن طائرة إير إنديا اكسبريس كانت قادمة من دبى، وعلى متنها 191 من الركاب وأفراد الطاقم عندما تجاوزت مدرج الهبوط، وكان على متن الطائرة عشرة أطفال.

وأكدت سلطات الطيران المدني في الهند، أن الطائرة التى انزلقت عن المدرج فى مطار كوزيكود الدولى، خلال هبوطها وسط هطول أمطار غزيرة، وأوضحت أن الطائرة واصلت السير على المدرج وسقطت في الوادي وتحطمت إلى نصفين.

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وتظهر المراقبة الجوية والتقارير من الأرض، غزارة الأمطار في الوقت الذى انزلقت فيه طائرة طيران الهند إكسبرس قبالة المدرج بمطار كوجيكود الدولى.

يشار إلى أن النجم العالمى أميتاب باتشان، منذ ايام، عن شفائه من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث كتب فى تغريدة عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "لقد أجريت اختبار فيروس كورونا "كوفيد 19" والنتيجة سلبية.. وعدت إلى المنزل لمواصلة الحجر الصحى.. بفضل الله سبحانه وتعالى، ودعاء الأقارب والأعزاء والأصدقاء والمعجبين.. والعناية الممتازة".